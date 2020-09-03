Министр обороны Сергей Шойгу признался, что есть у него заветная мечта. Это ни много ни мало, а постройка целого города. В котором будет хорошо и удобно всем людям. Это будет город будущего, по словам министра, и расположится на территориях Красноярского края и Хакасии.

"Я очень хочу построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири. Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Или алюминий — все чушками отправляем туда. А можно же делать из алюминия то, что делают из наших чушек там. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы и так далее?" — поделился Сергей Шойгу.

"Вот такой центр и нужно построить. Это не относится, может быть, к географии, но относится к будущему нашей страны. Такой, знаете, город инноваций, передовой науки и технологий. И место есть замечательное — Минусинская котловина. Об этом говорил в прошлом году наш президент на Петербургском международном экономическом форуме", — подытожил министр.