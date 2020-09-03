Введение в стране четырёхдневной рабочей недели может сказаться на материальном благополучии соотечественников, считает сенатор Александр Варфоломеев.
Ранее газета "Известия", ссылаясь на исследование рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру", написала о том, что более трети жителей России мечтают работать четыре дня в неделю, а три дня — отдыхать.
Член Совета Федерации Варфоломеев полагает, что данная инициатива требует серьёзных расчётов. Он допускает снижение экономического роста в России из-за рабочей четырёхдневки.
"Данная инициатива требует серьезных экономических расчетов, поскольку самое главное для нас — качество жизни и благосостояние людей. Если любые изменения приведут к снижению экономического роста, это, соответственно, скажется на благосостоянии наших граждан ", — сказал первый заместитель председателя комитета по социальным вопросам Совета Федерации Александр Варфоломеев.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.