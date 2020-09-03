В Совете Федерации оценили идею о четырёхдневной рабочей неделе

Введение в стране четырёхдневной рабочей недели может сказаться на материальном благополучии соотечественников, считает сенатор Александр Варфоломеев.

Ранее газета "Известия", ссылаясь на исследование рекрутингового онлайн-сервиса "Работа.ру", написала о том, что более трети жителей России мечтают работать четыре дня в неделю, а три дня — отдыхать.

Член Совета Федерации Варфоломеев полагает, что данная инициатива требует серьёзных расчётов. Он допускает снижение экономического роста в России из-за рабочей четырёхдневки.