Минфин планирует обложить налогом продажи подержанных вещей

Продажа подержанных вещей на "Авито" и "Юле" обложат налогом по ставке 13 процентов, решили в Министерстве финансов РФ.

"За два года количество продаж на "Авито" возросло почти в два раза с 90 млн сделок в 2017 году до 177 млн в 2019. При этом в 60 процентах случаев вещь уже была в употреблении, а в 29 процентах — вещь новая. Оставшиеся продажи приходятся на коллекционные товары, антиквариат, животных и растения", — пишут "Ведомости", отмечая, что, по информации "Авито", продавец сам отвечает за налоги со своих доходов.

Эксперты считают, что государство сможет брать налоги только с крупных сделок, которые и сейчас не уходят от внимания ФНС.

"Суммы сделок и налога достаточны, чтобы это было привлекательно для государства", — пояснил эксперт. Налог успешно взимается при продаже недвижимости и автомобилей: это отработанная система контроля. Я сомневаюсь, что государство будет отслеживать мелкие продажи на "Авито" и "Юле"" — рассказал юрист Дмитрий Клеточкин.

Попытка государства собрать налоги с доходов от некрупных сделок привезет к бегству людей с "Авито" и "Юлы", считает вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли Лия Левинбук.