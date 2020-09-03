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Сергей Шойгу мечтает построить в Сибири город и два завода

Экономика

Сергей Шойгу второй день становится спикером на темы, которые не свойственны министру обороны. Накануне он раскритиковал школьные учебники по географии и и истории, а сегодня поделился мечтой о строительстве в Сибири города и двух заводов — алюминиевого и медного.

Сергей Шойгу мечтает построить в Сибири город и два завода

"Я хочу построить большой и красивый город в Сибири у Минусинской котловины. Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Или алюминий — все чушками отправляем туда. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы?" — рассказал министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

По его мнению, скоро углеродные полезные ископаемые не будут такими актуальными как сейчас, лидирующее место займут другие.

"Вот возьмем электромобиль Tesla: там аккумуляторы не наши, а сырья у нас под эти аккумуляторы — выше крыши. Завтра-послезавтра транспорт перейдет на электричество. Значит, нам нужно собрать учёных, предпринимателей, производителей, которые эти самые никель и медь не в чушках будут продавать, а будут пускать на новейшие батареи, которые ставь хоть в часы, хоть в подводную лодку", — предложил Шойгу.

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