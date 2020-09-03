Сергей Шойгу мечтает построить в Сибири город и два завода

Сергей Шойгу второй день становится спикером на темы, которые не свойственны министру обороны. Накануне он раскритиковал школьные учебники по географии и и истории, а сегодня поделился мечтой о строительстве в Сибири города и двух заводов — алюминиевого и медного.

"Я хочу построить большой и красивый город в Сибири у Минусинской котловины. Там добывается больше половины меди страны, 75% никеля, около 90% платины. Однако самый крупный производитель электродвигателей из медной проволоки — Китай. Или алюминий — все чушками отправляем туда. Что, сложно поставить рядом производство, которое будет делать медную фольгу, медную проволоку, электродвигатели, аккумуляторы?" — рассказал министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

По его мнению, скоро углеродные полезные ископаемые не будут такими актуальными как сейчас, лидирующее место займут другие.