За январь - август нынешнего года транзит российского газа через Украину сократился на 42% по сравнению с таким же периодом 2019 года.
"За восемь месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 34,8 млрд кубометров российского газа, что на 42% меньше показателя годом ранее — 59,6 млрд кубометров. В том числе транзит российского газа в западном направлении с начала года сократился на 36% — до 32,4 млрд кубометров, транзит в трансбалканском направлении снизился на 73% — до 2,33 млрд кубометров", — сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".
Снижение транзита российского "голубого топлива" в соседней стране связывают с открытием в этом году международного газопровода "Турецкий поток".
"Резкое снижение транзита по южному маршруту украинской ГТС связано главным образом с запуском в январе 2020 года газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ поставляется в Турцию, а далее — в страны Балканского полуострова", — говорится в пояснении ведомства к статистическим данным украинского газового оператора.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.