Транзит российского газа через Украину сократился почти вдвое

За январь - август нынешнего года транзит российского газа через Украину сократился на 42% по сравнению с таким же периодом 2019 года.

"За восемь месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 34,8 млрд кубометров российского газа, что на 42% меньше показателя годом ранее — 59,6 млрд кубометров. В том числе транзит российского газа в западном направлении с начала года сократился на 36% — до 32,4 млрд кубометров, транзит в трансбалканском направлении снизился на 73% — до 2,33 млрд кубометров", — сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

Снижение транзита российского "голубого топлива" в соседней стране связывают с открытием в этом году международного газопровода "Турецкий поток".