За январь — июль текущего года количество договоров в долевом строительстве снизилось на 33,8%, по сравнению с таким же периодом прошлого года.
"Количество зарегистрированных на территории Российской Федерации договоров участия в долевом строительстве снизилось по итогам первых семи месяцев 2020 года на 33,8%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество зарегистрированных ДДУ за январь - июль 2020 года — 338,3 тыс., за январь-июль 2019 года — 511,2 тыс.", — сообщили в пресс-службе Росреестра.
Отмечается, что на вторичном рынке жилья снижение сделок составило 12,2%.
"В июле 2020 года число зарегистрированных ДДУ на территории России снизилось на 4,8% — до 59,2 тыс., в сравнении с 62,1 тыс. в июле 2019 года. Количество ипотечных сделок выросло с 262,5 тыс. в июле 2019 года до 303,6 тыс., в июле 2020 года рост составил 15,6%", — сообщило ведомство.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.