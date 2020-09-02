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Экономика

За январь — июль текущего года количество договоров в долевом строительстве снизилось на 33,8%, по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Продажи новостроек в России сократились на треть

"Количество зарегистрированных на территории Российской Федерации договоров участия в долевом строительстве снизилось по итогам первых семи месяцев 2020 года на 33,8%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество зарегистрированных ДДУ за январь - июль 2020 года — 338,3 тыс., за январь-июль 2019 года — 511,2 тыс.", — сообщили в пресс-службе Росреестра.

Отмечается, что на вторичном рынке жилья снижение сделок составило 12,2%.

"В июле 2020 года число зарегистрированных ДДУ на территории России снизилось на 4,8% — до 59,2 тыс., в сравнении с 62,1 тыс. в июле 2019 года. Количество ипотечных сделок выросло с 262,5 тыс. в июле 2019 года до 303,6 тыс., в июле 2020 года рост составил 15,6%", — сообщило ведомство.

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