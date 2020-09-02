Рубль и российские акции стали падать после сообщения о Навальном

Индексы российских бирж по торговле ценными бумагами (РТС) и валютой (Мосбиржи) резко отреагировали падением на заявление из Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Индекс РТС складывается из суммарной стоимости ценных бумаг крупнейших российских предприятий. Индекс Мосбиржи свидетельствует о спросе игроков рынка на российскую или иностранные валюты, а также объём сделок по ним.

"Индексы РТС и Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже ускорили снижение после заявления кабмина Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". На 16:58 (мск) индекс Мосбиржи падал на 0,25% — до 2967,69 пункта, индекс РТС терял 2,7%, снижаясь до 1239,94 рубля. Курс доллара растёт на 2,23%, до 75,22 руб, курс евро — на 1,59%, до 89,05 руб", — свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что немецкие специалисты из лаборатории в Германии заявили об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим препаратом "Новичок". Это средство прежде было признано химическим оружием.