Индексы российских бирж по торговле ценными бумагами (РТС) и валютой (Мосбиржи) резко отреагировали падением на заявление из Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Индекс РТС складывается из суммарной стоимости ценных бумаг крупнейших российских предприятий. Индекс Мосбиржи свидетельствует о спросе игроков рынка на российскую или иностранные валюты, а также объём сделок по ним.
"Индексы РТС и Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже ускорили снижение после заявления кабмина Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". На 16:58 (мск) индекс Мосбиржи падал на 0,25% — до 2967,69 пункта, индекс РТС терял 2,7%, снижаясь до 1239,94 рубля. Курс доллара растёт на 2,23%, до 75,22 руб, курс евро — на 1,59%, до 89,05 руб", — свидетельствуют данные торгов.
Ранее сообщалось, что немецкие специалисты из лаборатории в Германии заявили об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим препаратом "Новичок". Это средство прежде было признано химическим оружием.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.