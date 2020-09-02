Дмитрий Медведев высказался о роли бизнеса в экологической ситуации. Он уверен, что задача ответственных бизнесменов активно участвовать во всём, что касается улучшения экологии в стране. А не только зарабатывать деньги.

"Поскольку бизнес зарабатывает на этом деньги, он должен вкладываться в нормальную экологию. Это не просто федеральные ассигнования на что-то, допустим, на то, чтобы фильтры поставить. Это задача ответственного бизнеса, и мы на этом настаивали и будем в дальнейшем тоже настаивать", — сказал Медведев.

"Вот в Норильске катастрофа случилась — никто, вроде, не ожидал, а на самом деле ее последствия еще только предстоит оценить. Поэтому забота об экологии — общая задача для всех: для государства и на федеральном, и региональном, и на местном уровне, для общественных организаций, в том числе экологических, и, конечно, для бизнеса", — сказал политик.