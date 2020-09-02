Дмитрий Медведев высказался о роли бизнеса в экологической ситуации. Он уверен, что задача ответственных бизнесменов активно участвовать во всём, что касается улучшения экологии в стране. А не только зарабатывать деньги.
"Поскольку бизнес зарабатывает на этом деньги, он должен вкладываться в нормальную экологию. Это не просто федеральные ассигнования на что-то, допустим, на то, чтобы фильтры поставить. Это задача ответственного бизнеса, и мы на этом настаивали и будем в дальнейшем тоже настаивать", — сказал Медведев.
"Вот в Норильске катастрофа случилась — никто, вроде, не ожидал, а на самом деле ее последствия еще только предстоит оценить. Поэтому забота об экологии — общая задача для всех: для государства и на федеральном, и региональном, и на местном уровне, для общественных организаций, в том числе экологических, и, конечно, для бизнеса", — сказал политик.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.