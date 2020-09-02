Зависимость России от нефтегазовых доходов сокращается, в нынешнем виде она никого не устраивает, заявил Дмитрий Песков.
Во время общения с представителями СМИ Пескова спросили, устраивает ли российские власти то, что, в прошлом году доля нефтегазовых доходов, по оценке Министерства финансов, в бюджете страны составила около сорока процентов.
"Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть и медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооружённым глазом. Президент РФ отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора. Он заявлял, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка". И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.