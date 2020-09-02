Песков заявил о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов

Зависимость России от нефтегазовых доходов сокращается, в нынешнем виде она никого не устраивает, заявил Дмитрий Песков.

Во время общения с представителями СМИ Пескова спросили, устраивает ли российские власти то, что, в прошлом году доля нефтегазовых доходов, по оценке Министерства финансов, в бюджете страны составила около сорока процентов.