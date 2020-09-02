К блокировке банковского счёта чаще всего приводят судебные решения, налоговые задолженности или соображения кредитного учреждения о безопасности.
"Чаще всего блокировка банковского счета происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности. Счёт может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий автоматически определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может через call-центр или посетив офис, подтвердить операции и их безопасность, а банк снимет блокировку", — объяснил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
Кредитные учреждения требуют от своих клиентов письменных объяснений и документальных доказательств, если счёт попал под подозрение в "отмывке" средств или в финансировании экстремистов.
"В случае обнаружения операций, которые нарушают закон "О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма", банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров, а не на "чистом слове", — отметил Ферапонтов.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.