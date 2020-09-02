Финансист рассказал о причинах блокировки счёта в банке

К блокировке банковского счёта чаще всего приводят судебные решения, налоговые задолженности или соображения кредитного учреждения о безопасности.

"Чаще всего блокировка банковского счета происходит по судебным и налоговым причинам или из соображений безопасности. Счёт может быть заблокирован из-за подозрительных операций, когда система или принятый протокол действий автоматически определяет операции или группу операций как потенциально опасные. В этом случае клиент может через call-центр или посетив офис, подтвердить операции и их безопасность, а банк снимет блокировку", — объяснил агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры Банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

Кредитные учреждения требуют от своих клиентов письменных объяснений и документальных доказательств, если счёт попал под подозрение в "отмывке" средств или в финансировании экстремистов.