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Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Экономика

По требованию Генпрокуратуры РФ суд в Уфе наложил арест на ценные бумаги Башкирской содовой компании (БСК), замешанной в скандале с шиханом Куштау.

"Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.08.2020 удовлетворено заявление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о принятии обеспечительных мер до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-20576/2020.

Наложен арест на обыкновенные именные акции АО "Башкирская содовая компания", находящиеся во владении АО "Региональный фонд", АО "Башкирская химия", ООО ТД "Башкирская химия". АО "Реестр" запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров АО "Башкирская содовая компания", — сказано в сообщении суда.

Ранее главное надзорное ведомство России выполнило поручение президента России и направило в суд иск об истребовании имущества БСК.

"В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражным судом Республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании из чужого незаконного владения", — заявил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

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