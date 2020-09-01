Россия готова сменить Германию на позиции ведущей экономики Европы

У России есть все возможности, чтобы войти в число пяти ведущих мировых экономик по итогам 2020 года.

Об этом сообщил помощник российского президента Максим Орешкин, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По его словам, оценки Международного валютного фонда (МВФ) предполагают, что Россия готова достичь этой цели.

Экономика России пострадала от коронавируса меньше, чем в странах Запада

Минэкономразвития пересмотрело свою оценку падения российской экономики в 2020 году с 5% до 3,9%.

Хотя это значительное снижение, оно не столь радикально, как-то, с чем сталкивается большинство западных стран. К примеру,

Германия может увидеть падение ВВП примерно на 6,5%, по данным государственного вещателя Deutsche Welle,

Британия и США ожидают еще более крутого падения.

Министерство экономического развития РФ же считает, что Россия быстро восстановится в следующем году, а к следующему лету экономическая мощь вернется к докоронавирусному уровню.

"Россия не отказалась от цели войти в первую пятерку мировых экономик. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что Россия станет пятой экономикой мира, достигнет этого уровня. Можно сказать, что такая цель поставлена в этом году", — сказал Орешкин.

Необходимо будет закрепить позиции в пятерке наиболее развитых экономик мира, добавил он:

"в дальнейшем выполнение и достижение цели по устойчивому экономическому развитию выше среднемировых показателей позволит остаться в этой группе."

Что увидел МВФ

По прогнозам МВФ,

ВВП России к концу года составит $ 4,176 млрд,

Германия чуть отстает на $4,160 млрд,

Япония занимает четвертое место ($5,451 млрд).

Однако в пересчете на номинальные доллары по текущему курсу Россия занимает лишь 11-е место ($1,637 млрд), а Германия-пятое ($3,863 млрд). Диспропорция объясняется массовой девальвацией рубля с 2013 года.

МВФ считает, что российская валюта недооценена примерно в 2,7 раза по отношению к доллару.

Впрочем, оптимизм Михаила Орешкина разделяют не все:

Вероятность нахождения РФ в пятёрке крупнейших экономик мира оценили