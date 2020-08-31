О восстановлении экономики России говорить рано - эксперт

Россия войдёт в пятёрку сильнейших экономик мира уже в этом году. Эта цель достигнута на два года раньше запланированного.

Об этом сегодня заявил помощник президента России Максим Орешкин. Его позицию жёстко раскритиковал председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

"На самом деле это не имеет никакого отношения к экономике. Если будут разрушены экономики всех стран мира и будет наполовину разрушена российская экономика, какая в этом радость? Какое может быть восстановление экономики? Восстановление требует, прежде всего, смены команды на людей, которые умеют управлять экономикой, которые понимают, что такое экономика. Необходимо, чтобы люди в стране умели и хотели трудиться. В ближайшее время я не вижу никаких перспектив для того, чтобы процесс деградации экономики был установлен, даже если бы не было COVID-19", — заявил эксперт.

Стоит отметить, что, по мнению Максима Орешкина, добиться успеха России, в том числе, помогла эпидемия коронавируса и её последствия.