В России до 15 октября разработают закон, который позволит получать второй дальневосточный гектар при успешном освоении первого.
Во время поездки по регионам Дальневосточного федерального округа к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился получатель дальневосточного гектара из Хабаровского края. Фермер предложил расширить программу для тех, кто показал свою эффективную работу на этой земле. Председатель правительства России в ответ сказал, что идею фермера стоит поддержать, и поручил Министерству развития восточных регионов России рассмотреть это предложение и дать по нему заключение.
"Минвостокразвития России — А. А. Козлову — совместно с Росреестром, Минфином России, Минюстом России внести в установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона в части установления возможности предоставления дополнительного земельного участка площадью не более 1 га при условии получения в собственность (аренду) ранее предоставленного земельного участка", — говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в регион.
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