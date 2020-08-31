Получение второго гектара в ДФО разрешат при успешном освоении первого

В России до 15 октября разработают закон, который позволит получать второй дальневосточный гектар при успешном освоении первого.

Во время поездки по регионам Дальневосточного федерального округа к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился получатель дальневосточного гектара из Хабаровского края. Фермер предложил расширить программу для тех, кто показал свою эффективную работу на этой земле. Председатель правительства России в ответ сказал, что идею фермера стоит поддержать, и поручил Министерству развития восточных регионов России рассмотреть это предложение и дать по нему заключение.