В профсоюзах высказались против увеличения количества самозанятых. По мнению лидера ФНПР, недобросовестные работодатели принуждают работников регистрироваться самозанятыми для того, чтобы самим экономить на выплате налогов.

"Мы предлагаем аккуратно отнестись к расширению практики применения такой формы, как самозанятость. Недобросовестные работодатели в целях экономии на выплате налога на доходы физических лиц страховых взносов, а также на социально трудовых гарантиях принудительно переводят своих работников или принуждают их переходить в статус самозанятых.

Работник теряет социальную защиту и все льготы, которые предоставляются трудовым кодексом, а системы пенсионного, социального и медицинского страхования столкнутся с трудностями", — заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков при обсуждении на площадке партии "Единая Россия" мер по повышению уровня занятости населения.