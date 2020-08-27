Анатолий Петров: в Крыму слишком дешёвая вода

Анатолий Петров, возглавляющий АНО "ЖКХ контроль РК", в одной из телепрограмм сделал неоднозначное заявление. Чиновник считает, что за такое сокровище, как вода, нужно платить в разы больше. А пока тарифы такие низкие, как сейчас, не будет должного уважения и грамотного использования этого природного ресурса.

Заявление управленца встретило шквал недоумения и возмущения от пользователей соцсетей и мессенджеров. Тут же на Петрова посыпались вопросы и гневные комментарии, что неудивительно. Ведь ситуация с водой в республике и так довольно напряжённая из-за большого количества ограничений.