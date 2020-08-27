IT-специалисты нашли группу хакеров, укравших данные банковских карт

IT-специалисты обнаружили хакерскую группу, которая причастна к краже данных пяти десятков тысяч российских банковских карт.

"Группа UltraRank активна в течение 5 лет. За это время она атаковала около 700 онлайн-магазинов в Европе, Азии, Северной и Латинской Америке, используя коды, которые внедряются на сайт для перехвата данных: номеров банковских карт, имен, адресов, логинов, паролей и др. С 2015 года UltraRank заразила 691 веб-сайт в Европе, Азии и Америке. Жертвами хакеров также стали 13 поставщиков услуг для онлайн-торговли.

Это рекламные сервисы и сервисы браузерных уведомлений, агентства веб-дизайна, маркетинговые агентства, разработчики сайтов", — написали эксперты Международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.