Росстат подсчитал потери страны от коронавируса

Росстат посчитал потери российских компаний от пандемии коронавируса в первой половине 2020 года.

"Потери отраслей экономики за исключением госструктур, предприятий малого и среднего бизнеса, а также нефинансового сектора за первые шесть месяцев составили 3,7 трлн рублей: 2,2 триллиона недополученной прибыли и 1,5 трлн дополнительных убытков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сальдированный финансовый результат (совокупная прибыль минус общий убыток) составил 4,3 трлн рублей против восьми трлн за первое полугодие 2019-го. Совокупная прибыль равняется семи триллионам рублей, убыток — 2,7 трлн", — говорится в отчёте Росстата, которые опубликованы на его сайте.

Лучше всего дела с прибылью обстояли на предприятиях сферы трубопроводного транспорта, хуже — в области железнодорожных перевозок.