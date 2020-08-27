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Банки заблокировали карты, данные которых утекли в Сеть

Экономика

Банки РФ подтвердили утечку данных банковских карт по вине интернет-магазина Joom.

Ранее сообщалось, что банковские данные покупателей интернет-магазина стали достоянием общественности. Они опубликованы в Сети.

В базе нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции, отметили в банке "Открытие". В нём, как и в Райффайзенбанке, проинформировали клиентов "о блокировке карт и необходимости их перевыпуска". Банк "Санкт-Петербург" признал, что в базе присутствуют данные карт его клиентов.

"При этом речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам. На данный момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств, при этом банк предлагает клиентам бесплатно перевыпустить новую карту. Сейчас финансовой безопасности наших клиентов ничего не угрожает", — заявили в кредитной организации.

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