Банки заблокировали карты, данные которых утекли в Сеть

Банки РФ подтвердили утечку данных банковских карт по вине интернет-магазина Joom.
Ранее сообщалось, что банковские данные покупателей интернет-магазина стали достоянием общественности. Они опубликованы в Сети.
В базе нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции, отметили в банке "Открытие". В нём, как и в Райффайзенбанке, проинформировали клиентов "о блокировке карт и необходимости их перевыпуска". Банк "Санкт-Петербург" признал, что в базе присутствуют данные карт его клиентов.
"При этом речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам. На данный момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств, при этом банк предлагает клиентам бесплатно перевыпустить новую карту. Сейчас финансовой безопасности наших клиентов ничего не угрожает", — заявили в кредитной организации.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.