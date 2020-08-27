Банкротство 200 застройщиков РФ до конца года предсказал аналитик

До конца 2020 года обанкротится 180-200 российских застройщиков. Их общий объём строительства — 4 млн кв. метров недвижимости.

"За полгода у нас обанкротилось 73 застройщика, которые реализуют 1,2 миллиона квадратных метров. Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с общим портфелем 2 миллиона квадратных метров. За июль-август обанкротилось 25 девелоперов. Некоторое снижение числа разорившихся компаний в первом полугодии было вызвано переносом банкротных процедур из-за эпидемии COVID-19", — сообщил директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

По словам аналитика, за год количество застройщиков В РФ снизилось с 3 тысяч до 2,2 тысячи. Это не только банкротства, но и добровольно ушедшие с рынка девелоперы.