Точное количество компаний с госучастием в России никому неизвестно

Контрольное ведомство Алексея Кудрина не смогло сосчитать, сколько в стране предприятий с государственным участием. Учётом госкомпаний занимаются три ведомства, их данные значительно разнятся.
"Аудиторы СП столкнулись с отсутствием достоверной информации о количестве АО и ФГУП, подконтрольных государству. Единственной системой, которая аккумулирует информацию о количестве АО и ФГУП, является ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом", за её ведение отвечает Росимущество. Однако сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными Росстата и ФНС России", — говорится в отчёте СП.
Аудиторы Счётной палаты также не смогли найти полноценную информацию о финансовой деятельности предприятий и организаций, принадлежащих государству.
"Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО. Это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне", и их деятельность никак не анализируется. А за Минобрнауки почему-то числятся 114 сельскохозяйственных предприятий. Выборочный анализ материалов по этим компаниям показал, что результаты финансовой деятельности нестабильны или имеют отрицательную динамику", — отчитались аудиторы СП РФ.
Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.