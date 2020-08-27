Точное количество компаний с госучастием в России никому неизвестно

Контрольное ведомство Алексея Кудрина не смогло сосчитать, сколько в стране предприятий с государственным участием. Учётом госкомпаний занимаются три ведомства, их данные значительно разнятся.

"Аудиторы СП столкнулись с отсутствием достоверной информации о количестве АО и ФГУП, подконтрольных государству. Единственной системой, которая аккумулирует информацию о количестве АО и ФГУП, является ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом", за её ведение отвечает Росимущество. Однако сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными Росстата и ФНС России", — говорится в отчёте СП.

Аудиторы Счётной палаты также не смогли найти полноценную информацию о финансовой деятельности предприятий и организаций, принадлежащих государству.