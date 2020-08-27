Операторы сотовой связи в России постепенно начали отказываться от безлимитных тарификаций.
"Tele2" с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться интернетом без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране. Для абонентов, которые уже подключили эту опцию, ничего не изменится, но при отказе вернуться к ней уже будет невозможно.
МТС также с 27 августа изменил условия безлимитной опции "Тарифище". Теперь клиенты могут либо остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб", — сообщили "Известиям" представители операторов сотовой связи.
Три крупных оператора мобильной связи заявили, что не намерены отменять безлимитную тарификацию. Особым путём пошёл оператор "СберМобайл", принадлежащий Сбербанку РФ. Готов к изменениям другой "банковский" оператор — "ВТБ Мобайл".
"В "Мегафоне" и Yota не планируют отменять безлимитные опции. С июля "СберМобайл" начал тарифицировать у пользователей опции "Социальные сети" видеотрафик в соцсети "ВКонтакте". В "ВТБ Мобайле" допустили изменение ситуации в зависимости от потребления трафика и изменения запросов абонентов", — рассказал гендиректор "ВТБ Мобайл" Максим Шарков.
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