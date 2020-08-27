Операторы сотовой связи в России постепенно начали отказываться от безлимитных тарификаций.

"Tele2" с 26 августа отменил услугу "Очень много интернета", которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться интернетом без ограничения трафика, в том числе в поездках по стране. Для абонентов, которые уже подключили эту опцию, ничего не изменится, но при отказе вернуться к ней уже будет невозможно.

МТС также с 27 августа изменил условия безлимитной опции "Тарифище". Теперь клиенты могут либо остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, но с ограничением интернет-трафика в 30 Гб", — сообщили "Известиям" представители операторов сотовой связи.