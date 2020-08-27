Технические сбои в обслуживании банковских карт иногда приводят к повторному списанию денег за одну и ту же покупку.
"Двойное списание может произойти не по последней операции, а по одной из предыдущих Необходимо понимать, что в данной цепочке участвуют непосредственно сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система. Сбой на любом этапе обслуживания запроса может привести к "задвоению" записи. Чаще всего данная ситуация возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО", — рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский.
Он пояснил, что владельцу банковской карты нужно обратиться в кредитное учреждение и сообщить о возникшей проблеме. Как правило, эта самая проблема решается очень быстро.
"Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме", — посоветовал эксперт.
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