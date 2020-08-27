Когда возможно двойное списание с банковской карты, рассказал эксперт

Технические сбои в обслуживании банковских карт иногда приводят к повторному списанию денег за одну и ту же покупку.

"Двойное списание может произойти не по последней операции, а по одной из предыдущих Необходимо понимать, что в данной цепочке участвуют непосредственно сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система. Сбой на любом этапе обслуживания запроса может привести к "задвоению" записи. Чаще всего данная ситуация возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО", — рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Он пояснил, что владельцу банковской карты нужно обратиться в кредитное учреждение и сообщить о возникшей проблеме. Как правило, эта самая проблема решается очень быстро.