Житель Якутии умер у приемного покоя больницы после отказа врачей госпитализировать его.

В Минздраве Якутии рассказали, что мужчина был пьяным и продолжал распивать алкоголь. На замечания врачей реагировал агрессивно.

"Скорая помощь приехала за пьяным мужчиной 1954 года рождения и доставила его в стационар. Его обследовали, сделали компьютерную томографию, не обнаружили патологий, поставили диагноз — острый бронхит и алкогольное опьянение. Его отправили домой, но с территории клиники он не ушёл. К нему подошли знакомые, и вместе они стали распивать спиртное. Его пытались довести до жилища, но мужчина отреагировал агрессивно. Он продолжал заходить в больницу и выходить из неё. После в 7 часов утра фельдшер обнаружила его мёртвым", — сообщили в пресс-службе Минздрава республики.