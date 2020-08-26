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Медведев назвал европейский налог угрозой для экономики России

Экономика

Медведев назвал "скрытым протекционизмом под благовидным предлогом" инициативу Евросоюза ввести углеродный налог.

"Сбором планируют обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Для российской экономики налог будет иметь серьёзные последствия. Могут пострадать базовые отрасли, такие как черная и цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, а потребление российской нефти и угля рискует сократиться.

Новый сбор резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая Россию. Экспортеры рискуют потерять миллиарды евро", — рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Евросоюза ввести углеродный налог.

Политик считает, что углеродный налог противоречит нормам международных соглашений.

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