Медведев назвал "скрытым протекционизмом под благовидным предлогом" инициативу Евросоюза ввести углеродный налог.
"Сбором планируют обложить товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Для российской экономики налог будет иметь серьёзные последствия. Могут пострадать базовые отрасли, такие как черная и цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика, а потребление российской нефти и угля рискует сократиться.
Новый сбор резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам, включая Россию. Экспортеры рискуют потерять миллиарды евро", — рассказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инициативу Евросоюза ввести углеродный налог.
Политик считает, что углеродный налог противоречит нормам международных соглашений.
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