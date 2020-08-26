В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий глав госкомпаний к госслужащим.

"Законопроект расширяет перечень тех, кто может считаться должностными лицами. Теперь к ним предлагается отнести также руководителей госкомпаний и компаний с государственным участием. В случае принятия поправок в Уголовный кодекс, их можно будет привлекать к ответственности по обвинению в получении взятки, служебном подлоге, халатности и ряде других преступлений.

По нынешним правилам фигурантами уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (применительно к коммерческим компаниям) и должностными полномочиями (применительно к государственным организациям) могут быть только должностные лица, осуществляющие функции представителей государственной власти", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.