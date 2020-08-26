В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий глав госкомпаний к госслужащим.
"Законопроект расширяет перечень тех, кто может считаться должностными лицами. Теперь к ним предлагается отнести также руководителей госкомпаний и компаний с государственным участием. В случае принятия поправок в Уголовный кодекс, их можно будет привлекать к ответственности по обвинению в получении взятки, служебном подлоге, халатности и ряде других преступлений.
По нынешним правилам фигурантами уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (применительно к коммерческим компаниям) и должностными полномочиями (применительно к государственным организациям) могут быть только должностные лица, осуществляющие функции представителей государственной власти", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Опрошенные газетой "Ведомости" эксперты пояснили, что сейчас глав госкорпораций можно привлечь к уголовной ответственности, если есть заявление в правоохранительные органы от потерпевших. Практически топ-менеджеры госкомпаний попадаются редко, потому что потерпевшей стороной чаще всего бывают дочерние или материнские структуры того же государственного холдинга. В корпорациях не "хотят выносить сор из избы".
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