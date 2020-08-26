Генпрокуратура разберётся в ситуации с Башкирской содовой компанией

Глава государства поручил на совещании с правительством РФ кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), которая стала широко известна в стране после массовых протестов экологических активистов у горы Куштау.

"Я прошу правительство России совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", — сказал президент России Владимир Путин.

Он поручил Генпрокуратуре России разобраться в правомерности сделки, в результате которой государственные органы потеряли контроль над активами БСК.