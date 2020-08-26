Глава государства поручил на совещании с правительством РФ кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), которая стала широко известна в стране после массовых протестов экологических активистов у горы Куштау.
"Я прошу правительство России совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", — сказал президент России Владимир Путин.
Он поручил Генпрокуратуре России разобраться в правомерности сделки, в результате которой государственные органы потеряли контроль над активами БСК.
"Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, это такая печальная история", — отметил президент.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.