Бывший замминистра экономики РФ раскритиковал прогнозы по валовому внутреннему продукту (ВВП) России, составленные аналитиками агентства Moody's и специалистами Росстата. Первые предсказали падение этого показателя на 5,5% в 2021 году. Вторые назвали предварительную оценку падения ВВП в России во втором квартале 2020 года — 8,5% в годовом выражении.
"Сейчас идёт гадание на кофейной гуще. Прогнозы формируются в условиях большой неопределённости в двух составляющих: ожидание (будет ли вторая волна, закроют ли с сентября опять рестораны) и статистика (она отстаёт, фактически мы имеем какие-то оценки по второму кварталу). Мы падаем существенно меньше, чем США и Западная Европа, Восточная Европа, и это несколько настораживает.
Прогноз нужен для того, чтобы планировать свою деятельность и каким-то образом формировать свои ожидания, поведение, покупки, траты и так далее. Любой прогноз, даже если он касается набившего оскомину показателю валового внутреннего продукта, он всё равно содержит инвестиции, доходы населения, расходы и так далее", — рассказал в эфире радио "Говорит Москва" бывший замминистра экономического развития, завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев.
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