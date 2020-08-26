Россияне потратили на отдых на 44 процента меньше, чем прошлым летом

Россияне в июле — первой половине августа отдохнули более бюджетно: средний чек в турагентствах снизился на 44 процента.

"В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 16% год к году, а в августе — уже на 25%. При этом значительно уменьшился средний чек — на 33% в июле и на 44% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост в июле составил 13% и 21% в августе, а средний чек также сократился — на 17% в июле и на 9% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года", — говорится в исследовании "МТС Банка".

Этим летом был востребован прокат автодомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 7 раз, в августе — в 4,7 раза.