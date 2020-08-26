83 процента россиян недовольны своими управляющими компаниями

По данным опроса, проведенного агентством Zoom Market, больше всего недовольны своими управляющими компаниями (УК) в многоквартирных домах москвичи, екатеринбуржцы и махачкалинцы.

"Чаще всего жителям России не нравится в работе их УК плохое и несвоевременное реагирование на жалобы жильцов 42%, завышенные тарифы 23%, уборка в подъездах 19% и на придомовой территории 12% и работа аварийных служб 4%", — говорится в исследовании.

В десятку городов, чьи жители недовольны УК, также вошли Омск, Челябинск, Самара, Иваново, Брянск, Петербург и Уфа.