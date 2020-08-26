По данным опроса, проведенного агентством Zoom Market, больше всего недовольны своими управляющими компаниями (УК) в многоквартирных домах москвичи, екатеринбуржцы и махачкалинцы.
"Чаще всего жителям России не нравится в работе их УК плохое и несвоевременное реагирование на жалобы жильцов 42%, завышенные тарифы 23%, уборка в подъездах 19% и на придомовой территории 12% и работа аварийных служб 4%", — говорится в исследовании.
В десятку городов, чьи жители недовольны УК, также вошли Омск, Челябинск, Самара, Иваново, Брянск, Петербург и Уфа.
"Большинство россиян, чтобы их домами управляли коммерческие УК 45%, муниципальным УК доверяют 38%. Товариществу собственников жилья (ТСЖ) оказывают доверие 17%. 79% участников опроса не имеют чёткой позиции о возможности организации в их многоквартирном доме ТСЖ. 17% россиян уверены, что ТСЖ сможет наиболее эффективно управлять домом. 4% опрошенных считают, что ТСЖ создается для обогащения председателя товарищества и членов его правления", — прокомментировал результаты исследования коммерческий директор агентства Андрей Штыров.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.