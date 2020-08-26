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Счетная палата: ПФР выплачивает миллионы "мертвым душам"

Экономика » Финансы

Пенсионный фонд России выплачивает миллиарды рублей пенсий умершим, позволяя их родственникам снимать и использовать эти средства.

К такому выводу пришли аудиторы Национальной Счетной палаты. Об этом сообщает RT.

Счетная палата выявила, что ПФР "часто опаздывает с получением уведомления о смерти гражданина", что приводит к тому, что положенные ему выплаты какое-то время еще производятся. Чем, конечно же, пользуются родственники покойного пенсионера.

Проверка за 2017-2019 годы показала, что таким образом государство переплатило порядка 377 млн рублей. И это, по данным RT, только в двух регионах (всего их 85).

В ходе проверки были выявлены и некоторые другие недостатки пенсионной системы, в том числе люди, имеющие несколько счетов.

В СП отмечают, что вернуть в казну "ошибочно выданные деньги" сложно: возврат возможен либо через суд, либо "с добровольного согласия получателя".

По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Валентины Шурчановой, в настоящее время Пенсионный фонд России находится в минусе примерно на 650 млрд рублей.

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