Независимые специалисты провели экспертизу безопасности пяти популярных торговых марок говядины тушёной.

"Трое из пяти производителей скрыли от потребителей пищевые добавки, не указав эту информацию на упаковке. Пищевые добавки, которые мы нашли в тушёнке, но не нашли на этикетке, — не опасны для здоровья.

Но по закону производитель не может их скрывать, а потребитель имеет право знать всю информацию для осознанного выбора. Сокрытие этой информации — введение потребителя в заблуждение — говорится в результатах экспертизы Общенациональной Ассоциации генетической безопасности.