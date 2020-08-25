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Экспертиза раскрыла настоящее содержание говяжьей тушёнки

Экономика

Независимые специалисты провели экспертизу безопасности пяти популярных торговых марок говядины тушёной.

"Трое из пяти производителей скрыли от потребителей пищевые добавки, не указав эту информацию на упаковке. Пищевые добавки, которые мы нашли в тушёнке, но не нашли на этикетке, — не опасны для здоровья.

Но по закону производитель не может их скрывать, а потребитель имеет право знать всю информацию для осознанного выбора. Сокрытие этой информации — введение потребителя в заблуждение — говорится в результатах экспертизы Общенациональной Ассоциации генетической безопасности.

Ассоциация закупила несколько образцов говядины тушёной в торговой сети "Дикси" и отправила на независимую экспертизу в НИИ имени Горбатова.

"Незаявленные пищевые добавки выявлены в этих образцах: Крахмал и каррагинан — в говядине тушёной "Елинский" от ООО "БРТ". Крахмал в говядине тушёной "Семейный бюджет" от АО "Орелпродукт". Камедь в говядине тушёной "Мясокомбинат Курганский 1907" от ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт". Этот производитель проинформировал о добавке на этикетке", — отметили эксперты.

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