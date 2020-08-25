В Приморье начинают строить самый мощный ледокол в мире

Закладка самого мощного атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" состоится 28 сентября на судостроительной верфи в городе Большом Камне Приморского края.

"Двадцать восьмого сентября будет заложен атомный ледокол "Россия". Он станет первенцем нового поколения атомоходов проекта "Лидер". Мероприятие будет приурочено к 75-летию отечественной атомной отрасли и Дню работника атомной промышленности РФ", — говорится в бюллетене российской атомной отрасли "Страна Росатом".

Стоимость сверхмощного атомного ледокола составит 127 млрд рублей. Всего планируется построить в стране три таких атомохода.

"Стоимость головного ледокола — около 127 млрд рублей. Всего в РФ планируется построить три таких атомохода. Мощность ледокола — 120 МВт (на валах); скорость хода по чистой воде — 22 узла. Длина ледокола — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость — 4 метра; водоизмещение — почти 70 тысяч тонн", — приводит издание технические характеристики ледокола.

Первая резка металла для строительства атомного ледокола состоялась 6 июля.