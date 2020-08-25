В Москве открылось 85 процентов ресторанов, заявили в мэрии

После снятия ограничений в связи с коронавирусом ситуация с ресторанным бизнесом в Москве стабилизировалась, открылись и работают 85 процентов ресторанов.

"У нас 85% ресторанов открылось, все функционируют, каких-либо там проблем нет, тем более, вчера власти озвучили новые меры поддержки. Я думаю, что ситуация достаточно спокойная", — сказал руководитель столичного департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк, отвечая на вопрос, как обстоят дела у столичных рестораторов после возобновления работы.

Прежде в столичной мэрии пообещали поддержку ресторанному бизнесу, который вынужденно был остановлен с конца марта и до середины июня, когда разрешили работу летних веранд.