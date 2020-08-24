В пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя предложили в России

Минпромторг внёс предложения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в пять с лишним раз снижается размер госпошлины на торговлю спиртными напитками.

"Предлагает внести изменения в кодекс, установив размер госпошлины в 1 тысячу рублей за каждый месяц срока действия лицензии. Таким образом, пошлина за год действия лицензии составит 12 тысяч рублей — в 5,4 раза меньше текущей величины. В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", — говорится в пояснительной записке к проекту Минпромторга.

Увеличение пошлины в 2015 году привело к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса. Вырос объём теневой торговли алкогольными напитками, в том числе очень низкого качества.