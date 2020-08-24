Минпромторг внёс предложения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в пять с лишним раз снижается размер госпошлины на торговлю спиртными напитками.
"Предлагает внести изменения в кодекс, установив размер госпошлины в 1 тысячу рублей за каждый месяц срока действия лицензии. Таким образом, пошлина за год действия лицензии составит 12 тысяч рублей — в 5,4 раза меньше текущей величины. В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Таким образом, создается ситуация, когда крупная торговая сеть и один сельский магазин платят государственную пошлину в одном и том же размере, что приводит к неравным условиям", — говорится в пояснительной записке к проекту Минпромторга.
Увеличение пошлины в 2015 году привело к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса. Вырос объём теневой торговли алкогольными напитками, в том числе очень низкого качества.
"Сейчас госпошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока действия лицензии. Увеличенный с 2015 года размер пошлины с 40 тысяч рублей оказался неподъемным для многих предприятий малого и среднего бизнеса, и часть из них была вынуждена прекратить деятельность либо отказаться от лицензии. Все это привело к росту теневой торговли спиртным и уменьшению бюджетных поступлений. Таким образом, для выхода из сложившейся ситуации представляется целесообразным снижение размера государственной пошлины", — говорится в выводах пояснительной записки.
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