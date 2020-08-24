Пятьдесят самых востребованных рабочих специальностей, получить которые можно благодаря среднему профессиональному образованию, определили Министерство труда и занятости совместно с ВНИИ.

"Тридцать шесть профессий, включенных в список, утвержденный приказом №831, вошли в новый список (в том числе с учетом скорректированных наименований). Это, например, графический дизайнер, программист, администратор баз данных, автомеханик, лаборант химического анализа, повар-кондитер", — говорится в исследовании Минтруда, которое определило 50 востребованных профессий рабочих и специалистов, для обучения на которые требуется среднее профессиональное образование.

В российских регионах службы занятости планируют использовать список профессий для определения приоритетных из них для специальностей в муниципальных образованиях.

"В новый список вошли такие профессии, как медсестра, ветеринарный фельдшер, фармацевт, специалист по интеллектуальным интегрированным системам, специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания.

В регионах список планируется использовать для выделения приоритетных профессий и специальностей. Это позволит направить развитие системы среднего профессионального образования региона на востребованные профессии и специальности", — говорится в исследовании.