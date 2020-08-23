По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, главная цель — удовлетворить потребность в вакцине субъекты РФ. Для этого планируется наращивать объём производимого препарата и к концу текущего года выйти на цифру примерно 2 млн в месяц.

"Мы исходим из того, что в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин до конца августа. С сентября будем кратно наращивать объемы и должны выйти на производство порядка 1,5 — 2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 миллионов в месяц совокупно", — заявил Мантуров.