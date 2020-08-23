Планируется разработка проекта по развитию ИЖС (индивидуальное жилое строительство). Также будут улучшены условия приобретения частных жилых домов, в том числе и по программе ипотечного кредитования. Правительство поручило проект партии "Единая Россия".
"Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии "Единая Россия". Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждения, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер", — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
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