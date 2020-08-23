Частные дома станут доступнее: новая программа от "Единой России"

Планируется разработка проекта по развитию ИЖС (индивидуальное жилое строительство). Также будут улучшены условия приобретения частных жилых домов, в том числе и по программе ипотечного кредитования. Правительство поручило проект партии "Единая Россия".