Идею о третьей волне выплат на детей от государства поддержали не только родители по всей стране, но и многие политические деятели. Однако насколько это реально, вопрос довольно сложный и неоднозначный. Вот какую оценку дал Валерий Рязанский, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике.

"Надо отметить, что в особо острый период пандемии президентом, правительством и парламентом были приняты важные решения в пользу семей с детьми, которые были выполнены. Но дело в том, что все те меры, которые по выплатам уже были предприняты, на сегодняшний момент обошлись в 580 млрд рублей. Это большая сумма. В текущем бюджете такие средства не были предусмотрены

Конечно, если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится. Еще раз повторю, что для этого должно быть принято политическое решение на самом высоком уровне. Я бы не стал сильно обнадеживать наших граждан. Затраты слишком велики", — сказал Валерий Рязанский.