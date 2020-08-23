Новый прибор, изобретённый холдингом "Швабе", практически не нуждается в человеческом управлении. Он способен распознавать лица, измерять температуру тела и самостоятельно принимать решения.

"На основе тепловизоров, разработанных "Швабе" в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации", — сказали в пресс-службе компании.