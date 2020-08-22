Одна из самых известных компаний по созданию онлайн-карт и справочников населенных пунктов "2ГИС" стала частью экосистемы Сбербанка. Теперь банк владеет более 70% акций компании. И строит глобальные совместные планы по улучшению и инновациям в сервисе.

"2ГИС — это картографический сервис мирового уровня. 2ГИС помогает выбрать оптимальный способ добраться в нужную точку, обеспечивает мгновенный доступ к офлайн-услугам, но это лишь верхушка айсберга.

"Под капотом" у сервиса — мощнейший и многофункциональный движок, который в перспективе будет закрывать множество жизненно важных потребностей наших частных и корпоративных клиентов с помощью продуктов и услуг компаний нашей экосистемы", — сказал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.