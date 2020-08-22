Глава Минпромторга Денис Мантуров подвел итоги недавней поездки в Костромскую область. Он дал высокую оценку работе руководства области. А также отметил положительную динамику развития региона и большой потенциал в дальнейшем развитии.

"Потенциал хороший есть у региона. Я вижу, как Сергей Константинович Ситников по каждому предприятию знает все нюансы, все детали, глубоко погружен во все новинки. Это в очередной раз говорит о том, что руководство области уделяет должное внимание развитию промышленного сегмента", — прокомментировал деятельность главы региона Денис Мантуров.