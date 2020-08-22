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Какие изменения по депозитам ждут россиян

Экономика

Ключевая ставка Центробанка продолжает снижаться. А значит, снижаются и процентные ставки всех остальных банков. В том числе, и по депозитным вкладам.

"Средняя ставка по рублевым депозитам в целом по банковской системе к концу этого года будет в районе 4% годовых. Данный прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент составляет 4,25% и на ближайшем заседании ЦБ в сентябре, очевидно, будет снижена на очередные 0,25 процентного пункта — до 4%.

Несмотря на такие низкие значения ставок, спрос на депозиты останется", — прокомментировал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

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