Ситуация с пандемией коронавируса дестабилизировала экономическую ситуацию практически во всем мире. Однако люди по-прежнему инвестируют. Теперь их интерес вызывают только надежные вложения финансов. Например, в драгоценности.

"Изменилось отношение к покупке, эмоции отошли на второй план, остался осознанный выбор. Коллекционеры не оставляют свою страсть без внимания даже во время пандемии, наоборот, появилось время на поиск вожделенного украшения.

Онлайн-аукционы апреля показали повышенную активность и интерес, но другое дело, что для продажи сейчас не самое лучшее время, поэтому предложения действительно достойных украшений во время пандемии весьма ограничены", — прокомментировала РИА Новости Ольга Бровчук.