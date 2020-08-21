В июле 2020 года численность зарегистрированных безработных в России составила 4,731 млн человек, сообщил Росстат.
"Число безработных составило 6,3% экономически активного населения. По сравнению с июлем 2019 года этот показатель вырос на 40,6%, а прирост к июню текущего года составил 2,7%. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 3,3 млн человек, в том числе 3 млн человек получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в июле 2020 года составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны", — отмечается в материалах Росстата.
Ведомство фиксирует рост зарплаты в стране по отношению к прошлому месяцу, за полгода, а также по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
"Реальные зарплаты в России в июне 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем 2019 года. Среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 3,8% по сравнению с июнем 2019 года и составила 52 тыс. 123 рубля. За январь — июнь текущего года реальные зарплаты выросли на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого полугодия среднемесячная начисленная зарплата выросла в годовом выражении на 5,8%", — говорится в отчёте статистического ведомства.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.