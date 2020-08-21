Число официальных безработных в России приблизилось к 5 млн человек

В июле 2020 года численность зарегистрированных безработных в России составила 4,731 млн человек, сообщил Росстат.

"Число безработных составило 6,3% экономически активного населения. По сравнению с июлем 2019 года этот показатель вырос на 40,6%, а прирост к июню текущего года составил 2,7%. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных зарегистрированы около 3,3 млн человек, в том числе 3 млн человек получали пособие по безработице. Численность экономически активного населения в июле 2020 года составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны", — отмечается в материалах Росстата.

Ведомство фиксирует рост зарплаты в стране по отношению к прошлому месяцу, за полгода, а также по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.