Декан экономфака МГУ предсказал кризис неплатежей в России

Предстоящей осенью в российской экономике возможен кризис неплатежей и сокращение спроса, считает экономист.

"Сейчас ситуация выглядит более удовлетворительной, чем в апреле — мае, но не надо обольщаться. Думаю, что впереди кризис неплатежей. Осенью. Возможны новые удары мирового кризиса, потому что вторая волна пандемии может вызвать новые сокращения спроса", — сообщил декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.

Он полагает, кабмин РФ выделил мало денег бизнесу и населению страны.

"Я считаю, что правительство дало недостаточно денег бизнесу и населению. Нужно было не меньше 6 трлн дать, а по данным Минэкономики, чуть больше 3 трлн выделили. Но даже если бы дали 10 трлн, это не решает проблему", — подчеркнул экономист.

По словам Аузана, сейчас не соединяется спрос с предложением, потому что не работает сфера услуг.