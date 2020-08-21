Россияне намерены забрать вклады из банков, чтобы купить валюту

Каждый третий российский вкладчик планирует забрать свой депозит из банка. Из них почти каждый второй намерен на снятые деньги купить доллары или евро.

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик. 18% заявили, что их решение будет зависеть от дальнейших жизненных обстоятельств", — говорится в результатах исследования компании IDF Eurasia, которая работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman.

Из тех, кто намерен снять свои вклады, самое популярное желание — приобрести валюту. Таковых вкладчиков почти половина из опрошенных.