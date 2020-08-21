Центральный банк России аннулировал лицензию у московского банка

Московское кредитное учреждение "Славянский кредит" лишено лицензии Центральным банком России на проведение финансовых операций.

"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 21 августа 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Коммерческий банк "Славянский кредит". Лицензия была аннулирована по ходатайству самой кредитной организации, которое было направлено в Центробанк в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка России.

По величине активов "Коммерческий банк "Славянский кредит" занимал 287-е место в банковской системе России по объёму капитала.

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил до 31 декабря 2020 года рекомендацию кредитным организациям и микрофинансовым институтам не выселять должников из жилья.