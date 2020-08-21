Российские банки всё чаще прибегают к рефинансированию

Борьба за клиентов в банковской сфере и экономическая ситуация в России в целом привели к тому, что программ по рефинансированию стало вдвое больше.

Это произошло буквально за несколько месяцев. Притом если раньше подобные программы действовали в основном для ипотечных кредитов, то сейчас даже для розничных потребительских кредитов. В большинстве своём банки предлагают рефинансирование клиентам других банков. Таким образом, они стараются переманить клиентов к себе.

Основной причиной для увеличения количества подобных программ стало смягчение финансовой политики Центробанка. Как результат, значительно снизилась ключевая ставка. И в целом изменились условия на рынке кредитования.