Украинское СМИ беспристрастно прошлось по экономике Белоруссии

"Белорусское чудо" — это социалистический уклад с высокой занятостью, социальными образованием, медициной, пенсиями и прочим. Это "чудо" вскоре рухнет, так как полностью зависит от экономики РФ, пишет украинское издание "Главред", которое прежде не было замечено в симпатиях к России.

"Белорусская экономика имитирует сбалансированную экономику, основная часть промышленной продукции идет на экспорт в Россию по завышенным ценам. Нефтепродукты поступают в Белоруссию из РФ по заниженным ценам. После переработки белорусский бензин, дизельное топливо оказываются конкурентоспособными. Это позволяет держать на предприятиях завышенное число работников", — констатирует издание.

Оно прогнозирует, что после того, как прекратятся российские преференции, очень многое из производимого в Белоруссии резко окажется ненужным или слишком дорогим. В стране возникнет безработица, дефицит всего самого необходимого, денег, в первую очередь. Нечем будет платить зарплату не очень нужным работникам, рухнет хвалёная социальная защищенность. А всё потому, что "совковая" имитационная экономика нежизнеспособна в принципе, резюмирует автор публикации.